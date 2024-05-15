В Эстонии принят закон об использовании замороженных активов РФ

Эстонский парламент принял закон, который позволит легализовать использование российских замороженных активов в стране "в целях восстановления Украины". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте парламента Эстонии.

За утверждение законопроекта проголосовали 65 членов законодательного органа, против - 3.