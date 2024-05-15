Путин: растущие расходы на оборону дают толчок промышленности

Развитие оборонно-промышленного комплекса служит катализатором для роста всей отечественной промышленности, в том числе ее гражданских отраслей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.

"Мы видим и понимаем, что растущие расходы на оборону и безопасность так или иначе органически связаны и с гражданскими отраслями производства, что дает в свою очередь толчок развитию промышленности в целом, сохраняет и увеличивает рабочие места в стране", - отметил он.