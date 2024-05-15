Путин рассказал об уровне безработицы в России

Россия добилась рекордно низкого уровня безработицы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов. ТАСС

«Мы видим и понимаем, что растущие расходы на оборону и безопасность так или иначе органически связаны и с гражданскими отраслями производства, что дает в свою очередь толчок развитию промышленности в целом, сохраняет и увеличивает рабочие места в стране (у нас безработица на исторически минимальном уровне находится сегодня)», — подчеркнул глава государства. News.ru

В апреле Путин заявлял, что безработица в РФ держится на уровне ниже 3%. По его словам, она снизилась в том числе среди молодежи. Значительное падение уровня президент отмечал в тех субъектах, где безработица была исторически высокой. Газета.Ru