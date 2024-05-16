Россия и Китай договорились содействовать взаимным инвестициям

Россия и Китай будут укреплять контакты по линии банков, взаимные инвестиции надежно защищены от третьих стран, заявил по итогам встречи в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин.

По его словам, РФ и Китай договорились энергично задействовать национальные платежные системы для обслуживания экономических операторов двух стран, отмечает ТАСС.

Перед этим на переговорах в Пекине российский лидер сообщил, что около 90% всех платежей между Россией и КНР проводятся в рублях и юанях. По его словам, решение двух стран перевести двусторонние расчеты в национальные валюты способствовало расширению торговых потоков.

Кроме того, Путин добавил, что Россия и Китай планируют углублять сотрудничество в энергетике и автопроме.