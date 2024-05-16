Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Российский рынок акций в четверг торговался в плюсе. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,45%, до 3 486,26 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,62%, до 1 207,94 пункта. Курс юаня вырос на 0,11%, до 12,588 рубля, курс доллара снизился на 0,12%, до 90,97 рубля, курс евро вырос на 0,02%, до 98,86 рубля.

"Российский фондовый рынок закрыл торги в плюсе на фоне позитивных новостей, связанных с официальным визитом президента РФ Владимира Путина в Китай", - рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Индекс Мосбиржи обновил максимум года. "Факторы поддержки - рост цен на нефть, отдельные корпоративные новости, сдерживалась динамика укреплением рубля", - прокомментировал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции "Ростелекома" (+6,11%), Мосбиржи (+2,35%), "Русснефти" (+2,26%) и привилегированные акции "Татнефти" (+1,35%).

"Лидерами понижения вновь стали акции МКПАО "ЮМГ" (-3,7%), видимо, в связи с тем, что компания не выплатит дивиденды за 2023 год, как решили ее акционеры", - объяснила Мильчакова. Также в минусе оказались акции "Русала" (-2,28%), девелопера ПИК (-2,27%) и котировки ТМК (-2,04%).

Прогноз на 17 мая

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 17 мая - 3 420 - 3 520 пунктов, по курсу рубля к доллару - 90-92 рубля.

По оценке Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи в пятницу проведет день в диапазоне 3 400 - 3 500 пунктов. Пара доллар/рубль проведет торги в коридоре 89-91 рубль. Прогноз по паре евро/рубль - 97,5-99 рубля, по юань/рубль - 12,5-12,9 рубля.

В пятницу инвесторы обратят внимание на блок макростатистики из Китая, в том числе по розничным продажам и промышленному производству. В еврозоне выйдут сведения о темпах роста потребительских цен. "Кармани" в пятницу раскроет финансовые результаты за I квартал, рассказал Бахтин.