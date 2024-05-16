Спрогнозирован курс доллара на следующую неделю

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил об отсутствии факторов, которые способны повлечь за собой падение курса национальной валюты РФ, передает «Газета.Ru».

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Эксперт считает, что на предстоящей неделе курс доллара составит около 90 рублей. По его словам, «актуальные факторы крепости нацвалюты на месте». Как уточнил специалист, в связи с жесткой денежно-кредитной политикой Банка России говорить о девальвации рубля не приходится. Он обратил внимание на то, что текущая ситуация сдерживает спрос на иностранную валюту под импорт.

Зельцер отметил, что среди факторов устойчивости рубля - слабость доллара на глобальной арене против всех мировых валют. Он подчеркнул, что индекс DXY упал под 105 пунктов. На закрытии торгов Мосбиржи 15 мая курс доллара составил 91,08 рубля. Утром 16 мая американская торговалась по 90,91 рубля.

Ранее финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин заявил «Известиям», что в текущем месяце курс доллара к рублю может остаться в диапазоне 92–93 рублей, евро — 98–99 рублей, а юань — 13 рублей.