Назван главный риск для экономики Европы

Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил, что страны ЕС стали более уязвимы для негативных потрясений из-за неспособности сократить свой государственный долг. Об этом пишет Financial Times. Газета.Ru

В регуляторе уточнили, что серьезную угрозу для европейской экономики также представляют риски повышения процентных ставок местными центробанками. Высокая долговая нагрузка вкупе с мягкой фискальной политикой может привести к снижению инвестиций в региональную экономику. Последний фактор, в свою очередь, как считают в ЕЦБ, может привести к еще более сильному повышению стоимости заимствований. В результате финансовая стабильность еврозоны может оказаться под угрозой. Эти «структурные вызовы» делают экономику региона уязвимой «перед лицом возможных шоков», резюмировали в ЕЦБ. Lenta.ru

Предупреждение регулятора последовало после того, как Еврокомиссия опубликовала обновленные экономические прогнозы на ближайшие два года. По новым оценкам, рост ВВП еврозоны в 2024 году составит 0,8% (1,2% в предыдущем прогнозе), а в 2025 году — 1,4% (было 1,6%). ТАСС