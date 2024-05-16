ЦБ оценил доходы России от внешней торговли

Профицит внешней торговли РФ в апреле 2024 года увеличился до $9,3 млрд против $6,8 млрд годом ранее, следует из предварительной оценки Банка России. ТАСС

Показатель заработанного страной на внешнеторговых операциях оказался существенно ниже мартовского (18,8 миллиарда долларов), но при этом почти в полтора раза превысил уровень апреля 2023 года (6,6 миллиарда). В материалах отмечается, что в целом за первые четыре месяца 2024-го профицит составил 43,7 миллиарда долларов против 37,2 миллиарда годом ранее. Lenta.ru

Ранее в Центробанке России сообщили, что профицит внешней торговли России в I квартале вырос до $31,1 млрд. Уточняется, что профицит внешней торговли России по итогам января — марта 2024 года увеличился на $3,8 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составил $16,7 млрд. RT на русском