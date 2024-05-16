Запад предупредили о рисках конфискации активов РФ

Планы Запада использовать замороженные российские активы с целью поддержки Украины могут подорвать мировую валютную систему. С таким предупреждением выступил директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак, передает РИА «Новости».

По его словам, для МВФ «важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы». Также Козак оценил перспективы достижения соглашения по активам на министерской встрече G7 в Италии. Он считает, что такое решение должны приминать соответствующие судебные инстанции и юрисдикции.

Напомним, что Евросоюз и страны G7 заморозили российские активы после начала РФ СВО на Украине. Данной мере подверглась почти половина валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Большая их часть (около 191 миллиарда евро) находится на счетах бельгийской Euroclear. Возможность их конфискации обсуждается в ЕС уже не первый месяц. При этом в Европейском центробанке считают, что данное решение приведет к краху репутации валюты ЕС. В РФ же конфискацию своих активов расценивают незаконной и грубо нарушающей основополагающие принципы и нормы международного права.