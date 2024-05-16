Доля доллара и евро снизилась до минимума во внешней торговле России

Доля валют недружественных стран упала в марте во внешней торговле России до исторических минимумов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Банка России.

По данным агентства, удельный вес доллара, евро и других недружественных валют в российском экспорте за год уменьшился в 2,2 раза. В марте он упал еще на 5% и составил по итогам первого весеннего месяца только 17,8%.

Прежде всего, отметили журналисты, доля таких валют сократилась в российском экспорте в Африку — сразу на 37,3 процентного пункта, до 43,5%.

В торговле со странами Океании доля упала на 15,4% (до 33,5%), со странами Центральной и Латинской Америки — на 14,2% (до 57,5%). В Азии она снизилась до 14,9%, в Европе — до 28,5%.

В российском импорте, пояснили аналитики, доля недружественный валют также значительно сократилась — по состоянию на март 2024 года она упала до 25,3%.

Ранее в Минэкономразвитии сообщили, что внешняя торговля России в целом на 68% осуществляется в рублях и юанях, а торговля с Китаем на 95% ведется в рублях и юанях.