Что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 20 по 26 мая

Рост спроса на иностранную валюту вредит рублю, цены на нефть попали в зависимость от обстановки на Ближнем Востоке, индекс Мосбиржи на двухлетнем максимуме и ему есть куда расти дальше. Об этом рассказали "Российской газете" финансовые аналитики.

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Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля останется в устоявшихся диапазонах 89-93 руб. за долл., 96-101 руб. за евро, 12,3-12,8 руб. за юань.

В целом факторы за укрепление и ослабление рубля остаются сбалансированными, что обеспечивает стабильность курса последние семь месяцев.

В пользу рубля выступают обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, высокие нефтяные цены и профицит текущего счета платежного баланса РФ, высокие рублевые процентные ставки. Мы ожидаем, что ключевая ставка до конца года, как минимум, останется на текущем уровне 16%, что будет поддерживать привлекательность сбережений в рублях.

По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков по итогам первой декады мая выросла до 14,95%. Вместе со стабильностью курса рубля это поддерживает спрос на рублевые инструменты сбережений.

Негативными факторами для рубля являются сезонно возрастающий с мая спрос на валюту, в том числе для зарубежного туризма, геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, повышенные бюджетные расходы, которые, в том числе, идут на закупку импорта.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Нефтяной рынок остается в границах краткосрочного диапазона волатильности. Внимание участников рынка продолжает концентрироваться на геополитической обстановке на Ближнем Востоке, где риски эскалации несколько снизились, но не исчезли полностью.

Поток экономической статистики, который мог бы свидетельствовать о будущем спросе на энергоносители, был неоднородным. Данные по потребительским ценам в США за апрель оказались в рамках прогнозов, показатель базовой инфляции замедлил темпы роста. Данные по промышленному выпуску и розничным продажам оказались слабее ожиданий, что повысило вероятность понижения базовой процентной ставки ФРС в сентябре, оказав давление на доллар. Статистика по Китаю также была смешанной: рост в промышленности ускоряется, при этом ухудшение динамики розничных продаж свидетельствует о слабости потребительского спроса.

Ежемесячный отчет МЭА оказался умеренно-негативным для нефтяных котировок. Агентство в очередной раз понизило прогноз мирового спроса на нефть, что еще больше сокращает ожидаемый дефицит предложения. Отраслевая статистика в США была позитивной. Коммерческие запасы нефти и бензина за неделю сократились значительнее прогнозов, при этом уровень добычи остался прежним.

Краткосрочная перспектива нефтяных цен выглядит нейтральной. От более глубокой понижательной коррекции рынок удерживает нестабильность обстановки на Ближнем Востоке, тогда как для роста цен к годовым максимумам недостаточно признаков увеличения мирового спроса.

На этом фоне ожидаем сохранения стоимости барреля Brent в диапазоне 80-85 долл. за баррель.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- Российский рынок акций провел неделю в позитивном ключе, индекс Мосбиржи обновил максимумы с начала 2022 года. Восходящий импульс мог быть более уверенным, покупателей сдерживали укрепляющийся рубль и ценовая неуверенность нефти. Высокие дивидендные ожидания и сильные финансовые показатели компаний формируют спрос даже при не самой благоприятствующей рыночной конъюнктуре.

На будущей неделе основные события могут развернуться вокруг отметки 3500 пунктов по индексу Мосбиржи. Рубль может оставаться сильным, опираясь на приближение налогового периода, в то время как цены на нефть будут реагировать на новости с Ближнего Востока и движения глобального доллара.

В предстоящую неделю информационный фон на нашем рынке ожидается насыщенным. В понедельник акционеры АЛРОСА на годовом собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов, совет директоров Whoosh определится с дивидендами за прошлый год. Во вторник МТС опубликует финансовые результаты по МСФО за первый квартал, совет директоров "Роснефти" рассмотрит дивиденды. В середине недели пройдет ГОСА "Интер РАО", где также будет поднята тема дивидендных выплат. Совет директоров "Норникеля" примет решение по дивидендам за 2023 год. В четверг VK отчитается по МСФО за первый квартал, а в конце недели финрезультаты раскроет "Европлан". ТМК в пятницу проведет собрание акционеров с целью утвердить дивиденды. В США квартальные отчеты представят Palo Alto Networks, Lowe"s, NVIDIA, Intuit.

Также в фокусе внимания инвесторов будут ключевые статданные. В среду появится информация о продажах на вторичном рынке жилья США за апрель, а на следующий день выйдут предварительные индексы деловой активности PMI за минувший месяц по еврозоне и Штатам.