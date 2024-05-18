Санкции против России необходимо снять из-за их неэффективности, отметил французский политик Флориан Филиппо, лидер партии «Патриоты». Об этом пишет РИА «Новости».

По его мнению, в настоящее время российская экономика переживает взрывной рост. В связи с этим, добавил он, необходимо признать, что ограничительные меры оказались неэффективными и отменить их.

Эксперт: европейские страны не смогли бы выдержать санкции, наложенные на РФ

«[Президент РФ Владимир]Путин, получай! Российская экономика стоит на коленях!» Вы помните [эти заголовки в СМИ]? Нас предупреждали! Их глупые санкции вредят только Франции!», — подчеркнул политик.

Кроме того, заметил Филиппо, Парижу следует прекратить оказывать финансовую помощь Владимиру Зеленскому.

Напомним, что США, ЕС, Канада в 2022-2024 годах ввели против России большое количество санкций, затрагивающих торговлю и промышленность. По мнению экспертов, они оказались малоэффективными в связи с тем, что Москва сумела в короткие сроки перестроить логистику, направить потоки товаров и ресурсов в Азию.