Товарооборот РФ и Индии бьет рекорды на фоне санкций

Торговые связи между Россией и Индией продолжают укрепляться на фоне санкционного давления на нашу страну. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

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По данным индийского министерства промышленности и торговли, в январе-марте 2023 года товарооборот двух стран вырос на 5% в годовом выражении до рекордных $17,5 млрд.

Главным драйвером роста стал мартовский показатель — $6,3 млрд, что лишь немногим уступает абсолютному рекорду в $6,33 млрд, зафиксированному в мае прошлого года. В целом за первый квартал Россия экспортировала в Индию товаров на $16,3 млрд, обогнав Китай ($24,8 млрд) и сохранив позицию второго крупнейшего поставщика.

«Наращивание товарооборота с Индией демонстрирует эффективность политики диверсификации экономических связей в ответ на санкционное давление Запада», — заявил источник в Минэкономразвития.

При этом индийский экспорт в Россию также увеличился на 22% до $1,2 млрд, хотя по этому показателю наша страна занимает лишь 28-е место среди торговых партнеров Нью-Дели. Крупнейшими получателями индийских товаров остаются США ($20,8 млрд), ОАЭ ($10,9 млрд), Нидерланды ($6,8 млрд) и Сингапур ($5,5 млрд).

До этого стало известно, что объем торговли России и Китая в ближайшие годы превысит $300 млрд.