Десятки танкеров, задействованных в российской нефтеторговле, месяцами простаивают в бездействии после санкций минфина США, что может стать сигналом о масштабах возможного сбоя поставок. Об этом пишет Bloomberg.

С октября 40 судов были включены в санкционный список за нарушение ценового потолка на нефть РФ. Лишь один, «СКФ Приморье», смог загрузиться после санкций — он идет в Азию. Если разгрузка пройдет гладко, Россия может активизировать остальные суда.

Санкции критикуют за обходимость, ведь экспорт РФ остается большим. Но простой флота демонстрирует эффективность мер против отдельных судов. 21 танкер из 40 принадлежит «Совкомфлоту», 19 — базирующейся в ОАЭ Hennesea.

Один турецкий танкер был исключен из списка в апреле, когда ему было позволено загрузиться в США. Остальные бездействуют по всему миру, следуя из данных слежения агентства.

8 совкомфлотовских танкеров стоят у Владивостока и Находки, некоторые по 5 месяцев. 7 собрались в Черном море, прибыв в декабре - -феврале и отключив транспондеры. Еще 3 судна базируются в Балтике.

18 танкеров Hennesea бездействуют с января: 10 стоят у Китая и Кореи, часть на ремонтных верфях. Остальные находятся у Порт-Саида, некоторые из них там стоят с марта. Эти суда отмечались системами слежения в аэропортах из-за спуфинга (подмены) сигналов.