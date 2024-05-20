Путин отметил рост добычи газа в РФ

Добыча газа в России выросла на 8% за январь-апрель. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Он отметил, что за январь-апрель в стране было добыто 246,4 миллиарда кубометров газа.

«Это почти на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Путин на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.

При этом добыча нефти с начала 2024 года сократилась на 1,8% — до 195,7 миллионов тонн. Данное снижение Путин объяснил договоренностями с ОПЕК+, в рамках которых Россия обязалась добровольно снизить добычу топлива.