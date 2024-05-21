США призвали банки ЕС усилить контроль за обходом санкций со стороны РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала европейские банки усилить соблюдение мер, направленных на прекращение обхода санкций со стороны России, пишет Reuters.

В начале встречи с банкирами Йеллен заявила, что вторичные санкции, введенные в декабре 2023 года, помешали России закупать товары, необходимые для спецоперации на Украине, но необходимо продолжать работу.

«Я призываю все присутствующие здесь учреждения принять повышенные меры по соблюдению санкций и усилить внимание к попыткам России уклониться от них, — сказала Йеллен, — Я прошу вас обеспечить строгое соблюдение политики соблюдения глобальных санкций вашими филиалами и дочерними компаниями за рубежом».

В начале апреля на пресс-конференции в Пекине Йеллен предупредила , что “любые банки, которые способствуют проведению значительных транзакций, направленных [на обеспечение] российского оборонно-промышленного комплекса военными товарами или товары двойного назначения, подвергают себя риску американских санкций». Тогда предупреждение было адресовано китайским банкам и компаниям.

В декабре 2023 года Минфин США сообщил , что будет применять вторичные санкции против финансовых организаций, которые помогают России обходить санкции или финансировать закупки для военных целей. В частности, им запретят открывать корсчета в США или ограничат их использование, а их собственность в США будут заблокирована. Главный инструмент США против финансовых организаций — возможность Казначейства перекрыть им доступ к долларам США, что представляет собой угрозу для существования любого банка, работающего на международном уровне, отмечал Bloomberg.