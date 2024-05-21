Страны ЕС одобрили план по использованию 90% доходов от замороженных активов ЦБ РФ для помощи Украине, в том числе вооруженным силам страны. Об этом со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского пишет ТАСС.

Западные страны заморозили российские активы после начала спецоперации на Украине. Данной мере подверглась почти половина валютных резервов России на сумму около 300 миллиардов евро. Большая часть из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Сегодня глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил о том, что одобрено использование доходов от российских активов для помощи Украине.

«Из €3 млрд в этом году 90% пойдет на нужды украинских Вооруженных сил», - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что замороженные активы России генерируют для западных стран прибыль примерно в $10 млрд в год. По его словам, их конфискация может повлечь за собой национализацию российским правительством активов, принадлежащих нерезидентам из «недружественных» государств.