Эксперт назвал положительные стороны снятия запрета на экспорт

Временная отмена запрета на экспорт бензина из России до 30 июня направлена на поддержку отечественных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), столкнувшихся с ростом издержек из-за санкций. Такое мнение в интервью для агентства «Прайм» высказал эксперт по энергетике Кирилл Родионов.

«Решение правительства отменить запрет во многом связано с необходимостью поддержать российские НПЗ, которые столкнулись с ростом издержек как из-за санкций, увеличивших сроки ремонтов, так и ущерба нефтеперерабатывающей инфраструктуре», — пояснил он.

По словам Родионова, экспорт бензина поддержит маржинальность нефтепереработки, так как в отличие от внутренних поставок, для внешних не будут действовать негласные ценовые ограничения.

По мнению эксперта, в ближайшие месяцы розничные цены на бензин и дизтопливо будут оставаться в границах инфляции.

«В противном случае регуляторы вновь пойдут на запрет экспорта», — добавил Родионов.

Накануне правительство РФ приостановило до 30 июня временный запрет на вывоз бензина, но с 1 июля по 31 августа он снова вступит в силу. В Минэнерго заявили, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом с запасами 2,1 млн т бензина и 4 млн т дизтоплива.