Курс доллара на Мосбирже упал до 90 руб. впервые с 1 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 18:37 мск, курс доллара опустился на 0,86% и составил 89,97 рубля.

К 18:40 мск доллар замедлил снижение, находился на уровне 89,99 рубля (-0,84%). Евро торговался на уровне 97,83 рубля (-0,81%), курс юаня снизился до 12,399 рубля (-0,84%).

Экспортеры накануне налогового периода в России продают больше валюты, это позитивно влияет на курс рубля, рассказал ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

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По его мнению, этот фактор и дальше может способствовать укреплению национальной валюты.