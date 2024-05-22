США наращивают импорт российских товаров

Несмотря на агрессивную антироссийскую риторику и многочисленные ограничительные меры, Соединенные Штаты продолжают закупать российские товары, порой даже снимая санкции с отдельных отраслей. Об этом пишет РИА Новости.

В марте 2024 года товарооборот между Россией и США составил $471 млн, что на 25% меньше, чем в предыдущем месяце, но с весны ситуация резко изменилась – импорт из РФ существенно вырос. Крупнейшей закупкой стали удобрения на сумму $174 млн.

«Причина – растущие цены на газ. Многие производители удобрений в Европе разорились и закрыли заводы. В итоге основными поставщиками на международный рынок оказались Россия и Беларусь», – пояснил основатель инвесткомпании SharesPro Денис Астафьев.

Также вырос импорт платины (+5,6% до $93,7 млн), деталей для турбореактивных двигателей (+40% до $7,9 млн), фанеры (почти в 12 раз до $5,8 млн), титана (+270% до $5,6 млн), кобальта ($1 млн после перерыва) – металлов, необходимых для высокотехнологичных производств.

«Такая продукция – драйвер американской промышленности. Но значительную долю рынка занимает Китай, не горящий желанием поставлять стратегические материалы в США. Остается сотрудничать с Россией», – прокомментировал доцент РУДН Сергей Зайнуллин.

Из России также продолжаются поставки лекарств (вакцин в том числе) – вдвое больше, чем ранее до $11,4 млн. Экспорт продуктов питания вырос на 33%, до $8 млн, древесной целлюлозы – на 35%, до $1,4 млн.

«Отказываться от жизненно важных товаров пока не стоит. Но необходимо искать новых поставщиков», – отмечает Зайнуллин.