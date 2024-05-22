Европейский союз (ЕС) представил решение о конфискации российских активов в рамках пакета экономических санкций против России. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕС. Ura.Ru

«Неожиданные и экстраординарные доходы (образовавшиеся ввиду санкционного запрета ЕС на финансовые транзакции в Россию) не должны передаваться Центробанку России, по применимым правилам, даже после прекращения запрета на транзакции», - говорится в этом документе. На этом основании Совет ЕС делает вывод, что они «не являются суверенными активами, поэтому нормы защиты суверенных активов к ним неприменимы». ТАСС

Совет Евросоюза 21 мая окончательно утвердил решение, согласно которому 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов будут идти в бюджет союза для оказания военной помощи Украине. Еще 10% будут удерживаться на случай собственных потенциальных рисков. Газета.Ru