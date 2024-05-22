В Кремле отреагировали на решение ЕС изымать доходы от активов РФ

Даже урезанный вариант изъятия средств России в виде доходов от активов в Евросоюзе (ЕС) - это экспроприация, которая повлечет последствия, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Они понимают опасность принятия таких решений, поэтому пошли по урезанному варианту, который, при этом, также является экспроприацией и принимается в нарушение основ международной финансовой и экономической системы. Мы будем продолжать отслеживать и оценивать последствия, а также разрабатывать ответные меры», — сказал официальный представитель Кремля. Газета.Ru

Ранее Европейский союз (ЕС) представил решение о конфискации российских активов в рамках пакета экономических санкций против России. Ura.Ru