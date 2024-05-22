Путин назвал условие для роста российской экономики

Рост российской экономики возможно обеспечить, если расширять возможности для научных и производственных коллективов. Такое условие в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) назвал президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, необходимо предоставлять больше возможностей инженерным, предпринимательским, творческим командам, а также волонтерам и представителям некоммерческих организаций (НКО). В этом случае страна решит самые амбициозные задачи и обеспечит рост экономики и благополучие своих граждан.

Также глава государства заявил о необходимости активнее продвигать за рубежом отечественные бренды и разработки. Путин призвал развивать совместные проекты с дружественными государствами, «вместе создавать продукты, инновации, которые нужны гражданам, экономике наших стран».