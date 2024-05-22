В США назвали проблемы в экономике КНР глобальным вызовом

Экономика Китая столкнулась с проблемой перепроизводства, которая стала «глобальным вызовом». С таким утверждением выступил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он заявил, что эта проблема является не двусторонним, а глобальным вызовом, который грозит создать «глобальные дисбалансы, которые не стабилизируются».

Другой темой брифинга стали заявления Великобритании о якобы имеющих место поставках оружия из КНР в Россию. По словам Салливана, США не располагают такими данными.