Reuters раскрыл планы G7 по активам РФ на встрече в Италии

Страны G7 не ждут от предстоящей в Италии встречи достижения соглашения по использованию доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в «большой семерке».

Собеседники агентства отметили, что трудности в достижении соглашения могут возникнуть из-за многих юридических и технических аспектов использования доходов от замороженных активов РФ.

«Их нужно проработать, поэтому достижение подробного соглашения в Стрезе не ожидается», — добавили они.

Вместо этого, по словам высокопоставленного чиновника из Минфина США, на встрече представители G7 попытаются достичь согласия касательно договоренностей по использованию доходов от заблокированных активов РФ, а также плана «по удовлетворению среднесрочных военных и гражданских потребностей Украины».

Ближайшая встреча стран «большой семерки» пройдет с 23 по 25 мая.

Напомним, что Евросоюз и государства G7 заморозили российские активы после начала РФ СВО на Украине. Данной мере подверглась почти половина валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Большая их часть (около 191 миллиарда евро) находится на счетах бельгийской Euroclear. Последние несколько месяцев в ЕС активно обсуждают возможность использования доходов от российских активов для помощи Украине. Предполагается, что окончательное решение по этому вопросу может быть принято на встрече G7 13-15 июня. При этом в РФ неоднократно называли данную меру незаконной и грубо нарушающей основополагающие принципы и нормы международного права, а также обещали аналогичный ответ.