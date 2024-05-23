РФ в апреле немного превысила добычу нефти по сделке ОПЕК+

Россия немного превысила целевой уровень добычи нефти в апреле в рамках договоренностей ОПЕК+ из-за технических сложностей сокращения производства. План по компенсации небольшого отклонения по добыче скоро будет представлен в секретариат ОПЕК, говорится в сообщении Минэнерго России.

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Министерство отметило, что в первом квартале 2024 года Россия стабильно перевыполняла условия сделки ОПЕК+ и добывала ниже установленных квот.

"В апреле в рамках добровольных сокращений добыча нефти в России была немногим выше целевых уровней. Перепроизводство было связано с техническими особенностями сокращения добычи на значительный объем", - подчеркивается в сообщении.

Россия полностью привержена соглашениям ОПЕК+ и планирует компенсировать недовыполнение планов по добыче, добавили в Минэнерго. В скором времени РФ представит в секретариат ОПЕК план по покрытию небольшого отклонения от добровольных уровней производства.