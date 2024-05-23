В России хотят расширить меры поддержки экспорта ИТ-услуг

Российский экспортный центр (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) выступает за расширение мер поддержки экспорта ИТ-услуг. Речь идет о внедрении льготного кредитования и содействии адаптации ПО к требованиям внешних рынков, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего вице-президента РЭЦ Никиту Гусакова.

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В ходе ИТ-конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР–2024) Гусаков отметил, что вопрос по формированию специализированных инструментов поддержки ИТ-услуг остается нерешенным, несмотря на «широкий инструментарий поддержки российского экспорта». Он также подчеркнул, что с текущего года компаниям–экспортерам ИТ доступна компенсационная модель субсидирования участия в международных мероприятиях.

Сообщается, что крайний срок сбора заявок на получение поддержки – 30 мая. В рамках меры поддержки возможно компенсировать до 2 миллионов рублей на одно мероприятие крупным экспортерам, и до 700 тысяч рублей – для МСП.

Ранее в Центре стратегических разработок (ЦСР) сообщили, что российский рынок решений для работы с данными, в том числе систем управления базами данных (СУБД), вернется к уровню до февраля 2022 года. Аналитики аргументировали прогнозы сжатыми сроками обязательного импортозамещения.