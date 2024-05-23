Газ в Европе резко подорожал

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов превысила $400 за 1 тыс. куб. м впервые с 27 декабря 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет около 4%.

Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $401 за 1 тыс. куб. м, или 35,76 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в мае составляет лишь 14% - минимум с сентября 2023 года. Кроме того, несколько ремонтов на газовых объектах в Норвегии - эта страна на сегодня главный поставщик газа в Европу с долей в 30% - также оказывает давление на цену газа.

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Также цена газа в Европе начала постепенно расти после новостей о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси.

Отопительный сезон в Европе завершился 31 марта 2024 года. Он продлился 145 дней, а страны ЕС отобрали из хранилищ 51,6 млрд куб. м газа, завершив этот период с рекордными запасами в 58,34%.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 67,53% (на 13,69 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 74 млрд куб. м газа.