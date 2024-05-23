Богатейшие кланы назвали самую большую мировую угрозу

Богатейшие семьи США и Юго-Восточной Азии назвали повышение налогов самой серьезной для них угрозой в течение следующих пяти лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса UBS Group AG о семейных компаниях, созданных «богатейшими кланами мира». Как утверждает агентство, эта проблема вызывает для них куда большую обеспокоенность, чем вооруженные конфликты в мире и изменение климата.

73% участников опроса из США и 59% из Юго-Восточной Азии назвали главным риском в ближайшие пять лет повышение налогов. Серьезный геополитический конфликт самым значимым риском назвали 55% семей в США и 52% в Юго-Восточной Азии.

Агентство подчеркивает, что даже на Ближнем Востоке, наиболее конфликтом регионе в последние десятилетия, менее половины семейных компаний назвали вооруженный конфликт главной угрозой. Кризис финансового рынка, как главную угрозу, обозначили в этом регионе 57% семейных компаний.

Ежегодный опрос проводился с января по март этого года. В нем участвовали 320 респондентов (на 90 больше чем годом ранее ранее). Средний чистый доход каждой участвующей семьи — $2,6 млрд.