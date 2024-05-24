На Украине предложили ограничить денежные переводы между физлицами

Денежные переводы между физлицами на Украине предложили ограничить суммой 100 000 гривен (226 000 рублей) в месяц. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

"Рассматриваем возможность внедрить рамки для исходящих P2P-переводов со счетов физлиц в 100 000 гривен в месяц и ограничить количество таких переводов тридцатью в течение месяца", - приводит издание слова заместителя главы Национального банка Украины Дмитрия Олейника.

Как отмечает издание, банки смогут в ручном режиме увеличивать лимиты при наличии "оснований и подтверждений".

По словам Олейника, нововведение планируют внедрить в течение месяца.