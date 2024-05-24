В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу для женщин

Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов считает, что её стоит сделать короче на два часа и сохранить при этом среднюю зарплату. Парламентарий направил соответствующее обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.

Решение предлагается сделать обязательным для работниц бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Частным компаниям его будут рекомендовать.

Специалист рассказала о составляющих зарплаты

Чернышов отметил, что продолжительность рабочей недели в России достигла максимума за 10 лет и составила 38 часов 30 минут.

«Увеличение рабочих часов произошло в основном за счёт роста экономической активности именно женщин: по сравнению с 2022 годом рабочая неделя у них выросла на 27 минут, у мужчин – всего на четыре минуты», — отмечает политик со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По мнению вице-спикера Госдумы, мера поможет женщинам выделять больше времени на домашние дела и время с семьёй, а также лучше отдыхать, пишет РИА Новости.