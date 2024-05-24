В России подешевели яйца

С начала года в России заметно подешевели куриные яйца. Об этом со ссылкой на данные поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан» пишет «Газета.ру».

С января по май 2024 года цены на яйца снизились на 12,4 процента. Специалисты проанализировали среднюю стоимость одного куриного яйца в госзакупках в январе и апреле, она составила 12,8 и 11,9 рубля соответственно.

При этом число госзакупок этого продукта за январь-май подскочило на 47,06 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в денежном выражении, до 2,5 миллиарда рублей. Генеральный директор «Тендерплан» Максим Кузнецов напомнил, что для решения проблемы со скачком цен на яйца в стране вводился целый ряд мер, и, вероятно, они стали приносить первые результаты.

Ранее в Минсельзозе РФ объяснили, что рост цен на некоторые виды мясной продукции в России связан с сезонным увеличением спроса. В ведомстве отметили, что такая динамика характерна для теплого сезона. При этом в министерстве подчеркнули, что в январе-апреле 2024 года производство скота и птицы в стране выросло на 4 процента, что является стабилизирующим фактором для рынка.