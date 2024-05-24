В России выросли цены на клубнику

В России зафиксирован рост средней розничной цены на клубнику в мае к уровню аналогичного периода прошлого года. Продукция подорожала до 588 рублей за 1 кг, сообщает РБК со ссылкой на данные ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

За основу был взят период с 1 мая по 22 мая 2024 года. Год назад стоимость клубники была почти на 20% ниже. Москва находится на первой строчке по цене ягоды (651 руб. за 1 кг.). При этом именно в этом городе рост цен был не столь сильным (+12).

По словам источника издания, в России прогнозируется временное повышение оптовых цен на продукцию. Речь идет о подорожании на 20%, отметил он. Такую динамику можно будет увидеть в ближайшие недели, добавил собеседник. Ситуация связана с рядом факторов, заявил источник. Среди них, как указал он, - погодные условия и ожидание урожая в регионах. Собеседник напомнил о том, что клубника из Краснодарского края уже заканчивается на рынке, другая появится через две недели.

Ранее в Ассоциации садоводов России заявили, что заморозки в центральной части России нанесли максимальный урон сельскохозяйственным культурам. Там отметили, что с 6 на 7 похолодало до -6 градусов.