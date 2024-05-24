Глава Минфина США прокомментировала рост стоимости жизни в стране

"Значительный рост" стоимости жизни в настоящее время является проблемой для многих американцев, признала в интервью газете Financial Times (FT) министр финансов США Джанет Йеллен. Как отмечает газета, такая ситуация подрывает доверие к нынешней американской администрации.

Американцы "сталкиваются с такими проблемами при покупке продуктов, при внесении арендной платы, в случае более высоких процентных ставок по ипотеке для молодых людей", заявила глава Минфина в интервью британскому изданию. По ее словам, произошло "существенное повышение цен за относительно короткий период времени", и это сказывается на уровне жизни людей.

Комментарии главы американского финансового ведомства прозвучали, как отмечает FT, в то время, когда опросы общественного мнения свидетельствуют, что президент США Джо Байден "продолжает отставать от соперника-республиканца Дональда Трампа" за чуть более, чем пять месяцев до президентских выборов.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному газетой совместно со школой бизнеса при Мичиганском университете (FT-Michigan Ross), 43% избирателей отдали предпочтение Трампу в управлении экономикой, 35% поддержали Байдена. Только 28% респондентов высказали мнение, что действия нынешнего главы Белого дома поспособствовали развитию экономики.

Индекс потребительских цен за последние несколько лет увеличился более чем на 19%, при этом наиболее значительно выросла стоимость таких предметов первой необходимости, как продукты питания и бензин, говорится в публикации.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.