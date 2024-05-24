Центр России останется без яблок

Майские заморозки нанесли серьезный ущерб яблочным садам в центральной зоне России. Потери урожая оцениваются в 50-70%.

Об этом заявил президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин.

«Вся центральная зона без яблок будет... По яблокам в России 50%, а то и 70% потеряно», – заявил он.

По словам Игоря Муханина, сильнее всего пострадали яблоневые сады в Воронежской, Ростовской, Тамбовской и Липецкой областях, где во время цветения деревьев наблюдались сильные морозы.

«Может быть, чуть в Туле будет, по северным зонам еще может что-то остаться», – цитирует его «РИА Новости».

Согласно его прогнозам, Краснодарский край, где заморозки не были столь суровыми, сможет дать богатый урожай яблок.

Стоит отметить, что майские заморозки нанесли удар не только по российским яблоневым садам. По словам Муханина, в этом году Польша также останется без урожая яблок.