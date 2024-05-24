Аналитики ВТБ ждут сохранения ставки ЦБ на уровне 16%

Аналитики ВТБ пока ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 16%.

Об этом заявил глава банка Андрей Костин а диалоге о бизнесе с состоятельными клиентами кредитной организации.

"Мы еще недавно считали, что [ключевая ставка] пойдет [вниз]. Сейчас наши аналитики считают, что она будет сохранена, потому что инфляция… Именно благодаря тому, что деньги продолжают поступать в систему, невзирая на высокие процентные ставки кредитования, Центральный банк может быть более консервативен и откажется от снижения до конца года, будет держать ставку плюс-минус на этом уровне", - сказал Костин.

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин ранее заявлял журналистам, что последние данные, в том числе по инфляционным ожиданиям населения, указывают на усиление аргументов в пользу поддержания жесткой денежно-кредитной политики длительное время.

Следующее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке назначено на 7 июня 2024 года.