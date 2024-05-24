Россия может поставить рекорд по экспорту пшеницы

Прогноз по экспорту российской пшеницы по итогам этого сельскохозяйственного сезона был повышен Международным советом по зерну, передает РИА Новости.

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Согласно ожиданиям организации, страна впервые может занять порядка 26% мирового рынка. Отмечается, что в текущем сельскохозяйственном году российской стороне удастся экспортировать 53,1 миллиона тонн пшеницы. При этом еще в апреле прогнозировали, что объем составит 52,1 миллиона тонн. Ожидаемый уровень – максимум за всю современную историю. Он почти на 10% превысит прошлогодний показатель.

Ожидается увеличение доли РФ в мировом экспорте пшеницы до рекордных 25,8%. Предыдущий максимум зафиксировали в 2017-2018 сельскохозяйственном году с долей в 23,4%, а в прошлом году она составляла около 23,2%. Мировой экспорт пшеницы достигнет 205,7 миллиона тонн против 207,4 миллиона годом ранее.

Международный совет по зерну является межправительственной организацией. Она стремится углубить международное сотрудничество в области торговли зерном.