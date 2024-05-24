Богатые россияне возвращают сбережения на родину

Состоятельные россияне в 2023 году потеряли интерес к хранению сбережений за рубежом, в первую очередь в европейских странах, и вернули в Россию триллионы рублей. Об этом со ссылкой на исследовании аналитической компании Frank RG пишет РИА Новости.

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После начала Россией спецоперации на Украине западные страны ввели обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. Большая часть этих них находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Санкции Запада затронули также более 100 крупных бизнесменов и их родственников, совокупная сумма активов которых была оценена Лондоном более чем в 170 млрд фунтов (около $220 млрд).

На этом фоне, по данным аналитиков Frank RG, доля богатых россиян, хранящих сбережения в ЕС и Великобритании, упала с 20% до 11%, в Швейцарии - с 20% до 6%, а в США с 5% до 3%.

При этом количество клиентов с финансовым капиталом от 100 миллионов рублей в России увеличилось в прошлом году на 50%. А объем их финансового капитала внутри страны вырос на 62%, до 13,1 триллиона рублей, отмечается в исследовании аналитической компании.

Такой рост произошел за счет притока нового капитала (35,4% от прироста, или чуть меньше 3 триллионов рублей), изменений на фондовом рынке (13,2%), валютной переоценки (8,9%) и роста за счет депозитов (4,2%).

Также обеспеченные россияне теряют интерес к хранению финансов в Турции (5% против 8% годом ранее), ОАЭ (16% против 17%). Единственной юрисдикцией, которая смогла привлечь новых состоятельных клиентов из России, стал Гонконг, показавший рост с 2% до 3%.