Центробанк рассказал о нехватке юаней

Российским банкам время от времени не хватает юаней для выдачи кредитов, потому что привлечение китайской валюты с конца прошлого года отстает от запросов заемщиков. Об этом в Центробанк.

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В регуляторе рассказали, что ситуация ухудшается, однако системных рисков пока не создает. В настоящее время банки могут полагаться на валютные свопы Банка России.

Ранее ЦБ сообщил, что в 2023 году совокупный объем депозитов и бизнеса в юанях вырос в два раза в долларовом эквиваленте, до 68,7 миллиарда, а вот кредитование — в 3,6 раза, до 46,1 миллиарда. Однако с октября у банков сокращаются остатки в юанях на межбанковских счетах, поэтому отдельные участники рынка перестали предоставлять ликвидность.

Пик потребностей в юанях в 2024 году пришелся на конец февраля. В целом речь идет о краткосрочном дефиците ликвидности, но в регуляторе признают, что в конечном итоге банкам нужно будет искать дополнительные источники юаней. В основном это придется делать внутри страны, так как вторичные санкции США сильно усложняют взаимодействие с китайскими банками.

Для решения проблемы ряд банков уже повысил ставки по юаневым депозитам для физических лиц, что должно привлечь в организации дополнительные средства.