Новак: Россия обсуждает меры поддержки НПЗ Белоруссии

Москва и Минск обсуждают вопросы поддержки белорусских НПЗ в случае высокого роста мировых цен на нефть, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Будем в ближайшее время вырабатывать общую позицию, чтобы помочь белорусским нашим коллегам в случае, если будут высокие цены на нефть», — цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что НПЗ Белоруссии покупают топливо, так как республика нефть не добывает.

В Министерстве финансов России ранее сообщили, что в бюджет страны поступило 4,2 трлн рублей нефтегазовых доходов за январь — апрель 2024 года. Это на 82,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.