Экспорт российской баранины резко вырос

Россия в 2023 году экспортировала 10,97 тонны баранины, что в 11 раз превышает показатель годичной давности, заявил гендиректор Национального союза овцеводов Михаил Егоров, слова которого приводит «Интерфакс».

Отмечается, что почти весь объем поставок пришелся на Иран (98 процентов), а оставшуюся долю выкупили заказчики из Белоруссии, Казахстана, Армении, Саудовской Аравии.

Согласно озвученной на пленарном заседании XXIV Российской выставки племенных овец и коз информации, импорт живых овец и коз в РФ вырос в прошлом году в 3,5 раза, причем основными поставщиками этих животных были страны Европы — Австрия и Нидерланды (по 40 процентов), а также Германия и Венгрия. При этом снижение поголовья в российских хозяйствах всех категорий составило 0,5 миллиона голов (20,3 миллиона против 20,8 миллиона в 2022-м).

Ранее стало известно, что оптовая стоимость баранины выросла в России на 30-40 процентов. Эксперты отмечают, что речь идет о нишевом продукте, объемы рынка которого несравнимы с другими видами мяса, а индустриальное производство баранины в стране только зарождается.