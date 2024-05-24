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В РФ проведут эксперимент по маркировке шприцев и презервативов

С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года в России проведут эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий, в том числе презервативов, филлеров и косметических нитей. Соответствующее постановление правительства РФ появилось на портале правовой информации.

В России стартует эксперимент по маркировке презервативов
© РИА Новости

Согласно документу, эксперимент охватит различные виды терапевтической дыхательной аппаратуры, инфузионные системы, инкубаторы для новорожденных, пробирки, шприцы, салфетки, медицинские маски, презервативы, импланты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей. Отмечается, что исследование не скажется на их стоимости, поскольку участие в нем добровольное и бесплатное. Коды маркировки предоставят производителям на безвозмездной основе.

Оператором эксперимента выступит Центр развития перспективных технологий. Исследование позволит Росздравнадзору получит доступ к прослеживаемости всей номенклатуры товаров и тем самым отслеживать укомплектованность медучреждений и в перспективе блокировать оборот медизделий с сомнительным качеством.

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