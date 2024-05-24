В России стартует эксперимент по маркировке презервативов

Эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий, в том числе презервативов, филлеров и косметических нитей, начнется в РФ в сентябре 2024 года и продлится до конца августа 2025 года. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале нормативных актов.

Как пояснили в пресс-службе Минпромторга РФ, эксперимент охватит различные виды терапевтической дыхательной аппаратуры, инфузионные системы, инкубаторы для новорожденных, пробирки, шприцы, салфетки, медицинские маски, презервативы, а также имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей.