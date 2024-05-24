Страны G7 намерены продлить заморозку активов России

Страны G7 в коммюнике встречи министров финансов в Италии планируют подтвердить, что российские активы останутся замороженными, передает Bloomberg со ссылкой на проект документа. По данным агентства, члены «Большой семерки» считают, что для разморозки РФ должна возместить «ущерб, причиненный Украине».

Мы подтверждаем, что, согласно нашим соответствующим правовым системам, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине, — цитирует агентство текст документа.

Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге заявил, что США пока не готовы представить решения по конфискации замороженных активов России. По его словам, прогресс по этой части отсутствует, несмотря на принятый закон, который дает президенту США Джо Байдену соответствующие полномочия. При этом Вашингтон продолжает работать по этому вопросу с европейскими партнерами, уточнил представитель Госдепа. Заморозку используют с выгодой для Украины, констатировал он.

До этого газета Financial Times передавала, что Саудовская Аравия и Индонезия активизировали лоббистские усилия, чтобы не допустить конфискации суверенных российских активов в Европе. Эр-Рияд и Джакарта «крайне обеспокоены» сохранностью их средств на Западе, подчеркнул источник издания.