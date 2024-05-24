В России обвинили Евросоюз в махинациях с доходами от активов

Исполняющий обязанности постпреда России при Европейском союзе (ЕС) Кирилл Логвинов прокомментировал решение организации использовать доходы от российских активов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

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Логвинов назвал идею использовать доходы от российских активов для ВСУ противоправной махинацией. По его мнению, если Брюссель разработал подобный план, то он может дойти и до самих активов.

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