Йеллен рассказала о переговорах по замороженным активам РФ в G7

Страны Группы семи обсуждают соглашение по использованию замороженных активов России для восстановления Украины без накладок, при этом ряд вопросов необходимо прояснить. Об этом заявила глава минфина США Джанет Йеллен в интервью Reuters.

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Как отметила министр, не все технические детали документа будут проработаны в эти выходные на встрече глав Минфинов государств G7.

«Я не видела ничего, что могло бы послужить препятствием (для принятия соглашения. — НСН), но есть некоторые проблемы, в которых нам нужно разобраться», — поделилась Йеллен.

По ее словам, участникам обсуждения придется «проявить гибкость» и прийти к общему мнению.

Между тем в Кремле назвали экспроприацией предполагаемую передачу Евросоюзом Киеву доходов от замороженных суверенных активов РФ.