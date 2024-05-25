Евросоюз нарастил поставки вина в Россию

В марте ЕС нарастил поставки вина в Россию до 26,6 тысячи тонн. Это максимум с декабря 2022 года. Таковы расчеты РИА Новости, опирающиеся на европейскую статистику, пишет «Прайм».

В декабре 2022 года объем составил 30 тысяч тонн, в марте 2024-го — 26,6 тысячи тонн. Экспорт вырос на четверть в месячном и годовом выражениях .

В марте больше всего вина поставила Италия, увеличившая продажи на 27%, до 11,9 тысячи тонн. Экспорт из Литвы вырос на 40%, до 4,2 тысячи тонн. На третьем месте испанское вино. Поставки увеличились в 1,6 раза и составили 3 тысячи тонн.

Следом идет Польша, при этом она сократила поставки вина в Россию на 24%, до 2 тысяч тонн. На пятом месте Латвия, ее экспорт вырос на 18% и составил 1,6 тысячи тонн.

Также после трехмесячной паузы возобновились поставки из Болгарии, пока в малых количествах — 25 тонн.

Ранее в России зафиксировали всплеск продаж игристых вин.