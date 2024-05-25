Назван предел укрепления рубля

Рубль может вырасти еще на несколько процентов по отношению к доллару и евро, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал предел укрепления российской валюты.

«Если не будет происходить никаких существенных событий, этот курс будет сохраняться. Я не думаю, что будет какое-то сильное укрепление рубля, более существенное, чем сейчас. Я думаю, рубль приблизился к пределам укрепления рубля. Дополнительный диапазон, может быть, изменится в пределах процента-двух в сторону укрепления, но вряд ли больше»

По словам экономиста, сейчас рубль слегка укрепился сразу из-за нескольких факторов.

«Если брать макроэкономический фон, то поскольку цены на нефть находятся на достаточно хорошем уровне, это работает на укрепление рубля. Плюс был продлен срок действия указа президента об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. Это позволяет наполнить рынок поступлениями валюты и повысить ее предложение, что способствует сбалансированности курса. Это фактор, который в основном сейчас работает на рубль. Насколько он будет устойчивым, сказать будет сложно, потому что система санкций никуда не делась. Более того, там принимаются различные пакеты санкций, особенно вторичного характера, которые призваны обеспечить выполнение первичных санкций», — добавил он.

24 мая курс евро на Московской бирже впервые с 5 февраля упал ниже 97 рублей. Доллар опускался до минимума с 31 января. Тенденция к падению доллара и евро наблюдается в последние недели. При этом эксперты сомневаются в сильном изменении стоимости рубля.