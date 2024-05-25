Эксперт раскрыл цели криптовалюты Telegram

Трейдер и аналитик Андрей Гориславко (Age_of_Crypto) прокомментировал РБК ситуацию вокруг криптовалюты TON и назвал цели для ее цены.

© Газета.Ru

Несмотря на высокий ажиотаж вокруг TON в 2024 году, он считает, что цена сейчас находится в неподходящем состоянии, учитывая открывшиеся перед ней горизонты. Основные новости, такие как эмиссия USDT в сети TON и продажа внутренних NFT за TON, уже были объявлены. Остается только листинг на спотовом рынке биржи Binance.

Павел Дуров на конференции Token2049 анонсировал появление официального аналога сервисов Patreon и OnlyFans, где 70% от донатов будут получать авторы контента, и 30% – Telegram. Пользователи смогут отправлять донаты авторам контента через TON. Но пока этого нет.

Telegram запустит свою внутреннюю криптовалюту Telegram Stars, чтобы решить споры с Apple по поводу платежей внутри приложения. Все платежи за цифровые товары в ботах и мини-приложениях Telegram будут принимать только в новой валюте Telegram Stars. В подсанкционных странах, например в России, возможно придётся покупать Telegram Stars на P2P рынке через встроенный в мессенджер кошелёк Wallet.

Андрей Гориславко отметил, что запуск игры Notcoin показал неспособность сети TON полноценно справиться с нагрузками. Он не ожидает, что TON превысит отметку $11 в ближайшем году. Рекомендует фиксировать TON в диапазоне $9-11 и искать более недооцененные монеты. Долгосрочно TON найдет сильную поддержку на $4-6 и будет постоянно от неё отскакивать на позитивных новостях.