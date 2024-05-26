Энергетическая политика президента Джо Байдена финансирует опосредованную войну России против США, заявил губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам в эфире Fox News. По его словам, речь идет о «нефтяных деньгах», получаемых Москвой из-за деятельности американского лидера.

Мы ведем две опосредованные войны — одну с Россией и одну с Ираном. И эти противники финансируют боевые действия против нас за счет получаемых ими нефтяных денег. Энергетическая политика Байдена помогла нашим противникам, — сказал он.

Кроме того, как отметил глава штата, Байден привел страну к высокой инфляции. По его словам, подход американского лидера нанес ущерб национальной энергетической промышленности и опустошил стратегический нефтяной резерв США.

Безусловно. Энергетика — это основа каждого продукта, а у нас высокие цены на энергоносители. Мы убиваем рабочие места в Америке, предоставляя их другим странам, — отметил он.

Киевский политический деятель Олег Соскин ранее заявил, что президент США Джо Байден не отправится на саммит мира в Швейцарию, чтобы не участвовать в легитимации Владимира Зеленского. По словам экс-советника президента Украины, американский лидер понимает, что ему нельзя ошибиться, поскольку конкуренты по предвыборной гонке начнут «умножать его на ноль».